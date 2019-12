Het Antwerpse gerecht heeft een 57-jarige man aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen, met de dood tot gevolg. De verdachte zou op kerstavond xtc hebben genomen samen met zijn vriend Werner Ketels, die na het drugsfeestje onwel werd en stierf.

Werner Ketels is een bekende in het wereldje van de “geeks”, zoals liefhebbers van sciencefiction, fantasy en comics zichzelf noemen. Hij is een vaste bezoeker van de beurs FACTS, de jaarlijkse ...