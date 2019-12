AA Gent duwt door voor Moeskroen-middenvelder Boya

Boya, in juni einde contract bij Moeskroen, ziet een transfer naar AA Gent wel zitten. Foto: Photo News

AA Gent en Frank Boya, dat wordt almaar concreter. De onderhandelingen met de 23-jarige Kameroense middenvelder van Moeskroen schieten goed op.

De Buffalo’s willen doorduwen voor Boya, omdat ze een back-up nodig hebben voor Elisha Owusu (22). Sven Kums verving hem al wel eens, maar een pure defensieve middenvelder is hij niet. Boya is wél een echte ‘zes’ en wordt door het Gentse bestuur gezien als de ideale winteraankoop, ook al zou hij na het seizoen transfervrij op te pikken zijn. Ook bij Antwerp, dat in de zomer al interesse toonde, staat hij nog op de lijst, maar voorlopig zonder meer.