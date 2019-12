Premier League-speler crasht Lamborghini in voortuin… gekleed als kerstman: “Zeg me niet dat ik dom ben”

Michail Antonio, speler bij West Ham United, heeft er een bewogen Kerstdag opzitten. De spits reed met zijn peperdure Lamborghini in de voortuin van een jongedame. Gekleed als kerstman, zowaar.

De Premier League-spits crashte rond 18u ’s avonds in het voortuintje van ene Kia Rosina. “Het eten was bijna klaar toen het hele huis daverde van een luide bonk”, vertelt ze aan The Athletic. “Twee bakstenen kotjes voor vuilnisbakken in te zetten waren compleet kapot. Eerst dacht ik dat het een bus was, maar toen we buiten kwamen, zagen we hem uit de auto staan. We waren opgelucht dat er niemand gewond was.”

Haar moeder hield haar arm om Antonio terwijl Kia de politie belde. “Ik was bang dat de benzine vuur zou vatten. Antonio was de hele tijd in zijn telefoon aan het roepen. “Zeg me niet dat ik dom ben! Vraag me liever of ik oké ben!”, riep hij. Het leek alsof hij ruzie maakte aan de telefoon.”

Antonio moest niet naar het ziekenhuis voor onderzoeken, werd niet vervolgd door de politie en speelde op Boxing Day, tweede kerstdag, tijdens het verlies van West Ham tegen Crystal Palace (2-1).