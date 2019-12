Mbaye Diagne neemt geen blad voor de mond: “Ik heb Philippe Clement vastgegrepen”

Mbaye Diagne heeft nog eens van zich laten spreken. De Senegalees ligt nog steeds onder contract bij Club Brugge, maar leeft al een tijdje in onmin met blauwzwart. Diagne kwam nog eens terug op de penaltyfase in de Champions League-wedstrijd tegen PSG: “4 weken schorsing voor een gemiste penalty: dat is nog nooit gebeurd”

“Na de gemiste penalty, had ik een discussie met Clement en heb ik hem vastgegrepen. Iedereen heeft gezien wat er toen gebeurd is. Ik vind het ontoelaatbaar: volgens mij is het nog nooit gebeurd dat er een speler 4 weken geschorst is voor het missen van een penalty. Sommige dingen moet ik niet zomaar accepteren, zelfs al speel ik niet meer. Dat ligt gewoon in mijn karakter”, vertelde hij aan de Senegalese krant Record.

Respect

“Ik kan niet verdragen dat ze aan mij bepaalde dingen opleggen, maar niet aan anderen binnen de club”, gaat Diagne verder. “Ik vraag gewoon respect, niks meer. Ik zit niet op een voetbalschool waar ik les nodig heb. Ondanks mijn excuses, kan de coach mij nog steeds niet vergeven.”

Op zijn Instagrampagina neemt Diagne wel afstand van de uitspraken: