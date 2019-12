Antwerp-Anderlecht draait om méér dan alleen de punten: wie is de grootste ster, Mbokani of Kompany?

We sluiten het voetbaljaar 2019 af met een knal. Antwerp-Anderlecht draait vanavond niet alleen om Play-off 1. Het is ook dé ultieme clash tussen Dieumerci Mbokani (34) en Vincent Kompany (33). Een goddelijk duel tussen de beste aanvaller én de beste verdediger in onze Jupiler Pro League. Wil de echte god nu opstaan?

Bij Anderlecht menen ze te weten dat Dieumerci Mbokani op de Bosuil 800.000 euro per jaar verdient. Opmerkelijk, want toen Dieu vorige zomer met RSCA onderhandelde eiste hij minstens 1 miljoen per seizoen en wilde hij uitsluitend een tweejarig contract tekenen. Bij Antwerp loopt zijn contract in juni af.

Paars-wit ging niet in op de eisen van de onvoorspelbare spits, maar Michael Verschueren gaf al toe dat hij daar enigszins spijt van heeft. Mbokani is niet alleen Belgisch topschutter met 14 goals, hij was ook al goed voor 7 assists en is zelden geblesseerd. “Dieu is één van de beste spitsen in onze competitie, zo niet de beste”, aldus Anderlecht-coach Frank Vercauteren. “Hij weegt op een defensie en heeft weinig nodig om te scoren. Efficiëntie was altijd al zijn troef, maar met de jaren is hij nog beter geworden. Mbokani voegde nog een dimensie toe aan zijn spel. We moeten aandacht aan hem besteden.”

Daarmee bedoelt Vercauteren vooral dat Vincent Kompany de Antwerp-spits moet neutraliseren. Dat kan de speler-manager niet aan de 17-jarige Kana overlaten. Nu Vince The Prince weer fit is, steekt hij er weer met kop en schouders bovenuit. Duelkracht, présence, vista...De beste verdediger staat straks tegenover de beste aanvaller. “Kompany heeft de voorbije twee wedstrijden goed verteerd”, aldus Vercauteren. “Vince is er klaar voor.”

En zelfs al voelt Kompany een pijntje, toegeven zal hij niet doen. Daarna is het winterstop en deze match is een prestigeduel. Het draait om méér dan alleen de punten voor Play-off 1. Wie is de grootste ster? Mbokani is alvast gemotiveerd. Vorige week op het kunstgras van STVV was Dieu nog geschorst en dus is hij nu extra uitgerust. Pakte de spits die schorsing trouwens niet bewust om scherp te zijn tegen Anderlecht? Want Mbokani begrijpt niet waarom paars-wit wel miljoenen besteedde aan Kompany, Chadli en Nasri en niet aan hem.

Top zes

Hou u dus vast. Voor het eerst staan Dieu en The Prince tegenover elkaar. In de heenmatch was Kompany nog geblesseerd. Mbokani scoorde toen niet in Brussel, maar met zijn onverzettelijkheid was hij wel de inspirator van de Antwerpse 1-2 zege. Wil de echte God nu opstaan. Als Antwerp opnieuw wint, mag Anderlecht een kruis maken over de top zes.