“In één nacht door alle straten van Merksplas gefietst”

Tijdens de feestdagen doen mensen al eens zotte uitdagingen. De meeste gebeuren voor het goede doel, maar sommigen doen gewoon iets voor het plezier. Wim Verheyen en Elias Van Hoeydonck behoren tot de laatste categorie en fietsten in de nacht van maandag op dinsdag door alle straten van Merksplas. “De totale afstand viel wat tegen”, zeggen ze. “Het was liefst 214 kilometer.” In totaal deden ze er iets minder dan tien uur over. “We hebben vooraf gekeken wat de beste route was. In een aantal doodlopende straten konden we niet anders dan via dezelfde weg terug te rijden. Omdat er ook onverharde stukken in de route zaten, namen we onze mountainbike.” Het idee ontstond nadat Wim had gezien hoe iemand in de Verenigde Staten ook door alle straten van zijn woonplaats was gereden. (csn)