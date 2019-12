Tijdens aanslagen in Parijs, was ook Schiphol een doelwit Parijse aanslagen in 2015 maar half gelukt: ook in Schiphol was aanslag gepland Alle aanslagen het werk van één man: Belg Oussama Atar regelde vanuit Syrië alle Europese terreur in 2015 en 2016

Man die terugkrabbelde voor aanslag in Maalbeek, stak Jordaanse piloot in brand

De bloedige aanslagen van Parijs (13 november 2015) en Brussel (22 maart 2016), de poging tot aanslag op de Thalys in augustus 2015 door Ayoub el Khazzani, de verijdelde aanslag in Verviers in januari 2015 en een mislukte aanslag op een kerk in het Franse Villejuif op 19 april 2015. Stuk voor stuk maakten ze deel uit van een golf van aanslagen die in 2015 vanuit Syrië werd aangestuurd door emir Oussama Atar (35) alias Abu Ahmed. De planning van de aanslagen werd ter plaatse in Europa onder anderen gecoördineerd door de beruchte Abdelhamid Abaaoud.

Dat is een van de conclusies van de 561 pagina’s dikke akte van beschuldiging die het Franse gerecht heeft klaargemaakt met het oog op het proces tegen de aanslagplegers van Parijs. Ze is het resultaat van jaren politiewerk dat Franse en Belgische terreurspeurders in de voorbije jaren samen hebben geleverd.

Safehouses

De speurders reconstrueerden hoe in de loop van 2015 tientallen ISIS-terroristen vanuit Syrië alleen of in kleine groepjes terug naar België zijn gekomen en zich in ons land schuilhielden in safehouses. Tot het moment was gekomen om in actie te komen. Zo was Abdelhamid Abaaoud de eerste die begin augustus 2015 vanuit Syrië naar België terugkwam om de aanslagen voor te bereiden. In zijn zog volgden Ibrahim el Bakraoui, Bilal Hadfi, Chakib Akrouh, Mohammed Belkaid, Osama Krayem en nog een reeks anderen. Een groot deel van de teruggekeerde Syriëstrijders waren Belgen, maar er zaten ook Fransen, Syriërs, een Zweed en een Tunesiër bij. De speurders identificeerden 33 terroristen die van ver of dichtbij een rol speelden bij de aanslagen van Parijs.

Volgens de onderzoekers lijdt het geen twijfel dat Brusselaar Oussama Atar de man was die alles vanuit Syrië plande. Atar stond sinds 2014 aan het hoofd van de brigade die binnen ISIS de terreuraanslagen binnen het kalifaat plande. Later kreeg hij daar – zo staat in de akte – “de verantwoordelijkheid” bij om aanslagen te plannen buiten Irak en Syrië, dus ook in Europa. Volgens de speurders blijkt uit het onderzoek dat ook de luchthaven van Schiphol een doelwit was. En dat de aanslag daar ook op 13 november plaats had moeten vinden, net zoals die van Parijs. Maar om een onbekende reden ging dat plan niet door.

Bommenmaker

Het onderzoek heeft niet op alle vragen een antwoord kunnen bieden. Zo is er tot op vandaag geen duidelijkheid over waar de gebruikte oorlogswapens – kalasjnikov-machinegeweren – vandaan komen. Na de feiten klonk het wereldwijd dat de terroristen die ongetwijfeld in het Brusselse misdaadmilieu hadden gehaald “omdat in Brussel op iedere straathoek een kalasjnikov te koop is”. Uit het onderzoek blijkt dat de terroristen verschillende pogingen hebben ondernomen om aan oorlogswapens te komen, in België en in Nederland, maar dat dit niet van een leien dakje liep. Hoe ze uiteindelijk toch aan hun wapens zijn geraakt, konden de speurders niet achterhalen.

Het proces in Parijs zal plaatsvinden in de loop van 2021. Van de terroristen die op 13 november in Parijs aanwezig waren, is alleen Salah Abdeslam nog in leven. Ook het vermoedelijke brein, Oussama Atar, is ondertussen in Syrië om het leven gekomen.