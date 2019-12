Zelfdoding van koninklijke “schoonzoon uit de hel” schokt gelukkigste land ter wereld

Noorwegen staat stil na de zelfgekozen maar onverwachte dood van Ari Behn. “Mensen komen spontaan naar het koninklijk paleis om kaarsen aan te steken en bloemen neer te leggen”, vertelt koningshuiskenner Oskar Aanmoen ons vanuit Oslo. “Toen het nieuws gisteravond bekendraakte, schrapten de twee nationale tv-zenders hun reguliere uitzendingen om extra journaals in te lassen. Alle kranten hielden er vandaag hun voorpagina’s voor vrij. Zelfs de republikeinse dagbladen condoleerden de koninklijke familie.”

Ari Behn was controversieel en tegelijk geliefd, aldus Aanmoen. “Toen hij toetrad tot onze koninklijke familie, werd hij de schoonzoon uit de hel genoemd. Gaandeweg accepteerde de Noorse bevolking hem en sloten ze hem in het hart.”

“Die clochard”

Behn trouwde in 2002 met Märtha Louise, dochter van koning Harald en koningin Sonja. Het was een veelbesproken partnerkeuze. Behn was eind jaren negentig komen piepen als beloftevol auteur. Maar hij was ook in opspraak gekomen, omdat hij enkele jaren voor zijn huwelijk een documentaire had gemaakt over prostituees in Las Vegas die cocaïne gebruikten. Dat wekte argwaan. Zeker omdat Behn altijd geweigerd heeft duidelijkheid te geven of hij toen zelf drugs heeft genomen.

De extravagante Behn bleef ook na hun huwelijk de aandacht van de roddelpers te trekken, omdat hij niet in het keurslijf van een koninklijke familie paste. Hij rookte lustig wiet, poseerde met zijn tatoeages en ging als travestiet verkleed in zijn reality-tv-programma. Op koninklijke feestjes werd er al eens schamper gedaan over “die clochard” met zijn weelderige grijze haren, oorring en kunstzinnige snor. Hij scheen ook moeite te hebben met de huwelijkse trouw. Märtha Louise en Ari gingen in 2016 uit elkaar. Het veelbesproken koppel had drie dochters: Maud (16), Leah (14) en Emma (11). De laatste jaren van zijn leven schilderde hij vooral.

Innerlijke demonen

De zelfdoding komt hard aan in Noorwegen. Het Scandinavische land stond tot twee jaar geleden op de eerste plaats in het World Happiness Report van de Verenigde Naties en geldt ook nu nog als een van de gelukkigste landen ter wereld. De gemiddelde Noor heeft een riant loon, kan vrije levenskeuzes maken en heeft vlot toegang tot de (mentale) gezondheidszorg. Praten over psychische problemen is er minder een taboe.

Dat deed Ari Behn overigens ook zelf. In zijn laatste boek Inferno, dat vorig jaar verscheen, vertelde hij gedetailleerd over de problemen met zijn mentale gezondheid. “Hij was open over zijn psychische problemen uit het verleden en beweerde dat hij het gevecht met zijn innerlijke demonen had overwonnen”, vertelt Oskar Aanmoen. “Hij kwam nog steeds overeen met zijn ex-vrouw prinses Märtha Louise en behield zijn warme vriendschap met zijn ex-schoonmoeder koningin Sonja. Daardoor komt zijn dood zo abrupt en totaal onverwacht.” (dhs)

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.