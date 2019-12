Doen alsof is ook leuk Dit is hun stokpaardje wel

In Mechelen vond donderdag voor de eerste keer het Vlaams kampioenschap stokpaardrijden plaats. De deelnemers moesten op de internationale Jumping een hindernissenparcours afleggen met een stokpaard tussen de benen en werden beoordeeld op snelheid, originaliteit en het aantal fouten.

Deelnemer Toon Schuermans (18) uit Hasselt liep tijdens de voorrondes de snelste tijd. “Het begon als een grap, maar nu is het ook een hobby geworden”, zegt hij. “Hopelijk kan ik ooit meedoen aan het EK en WK.”

In de finale moesten de deelnemers niet alleen zo snel mogelijk het parcours afleggen, maar moesten ze dat ook al galopperend doen. “Ik ben van nature vrij snel en bij de selectie mochten we gewoon lopen. Deze keer moesten we galopperen als een paard, wat het moeilijker maakte om snel te zijn.”

In Finland, Zweden en Duitsland is stokpaardrijden al jaren populair bij duizenden tieners.

(lto)