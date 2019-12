Freilich onder vuur voor joodse kandelaar in Kamer

N-VA-Kamerlid Michaël Freilich heeft kritiek gekregen, zelfs uit de eigen partijrangen, voor een filmpje dat hij opnam in het federaal parlement. Hij had er een menora, een typisch joodse kandelaar met zeven armen, aangestoken. Hij deed dat om Vlaanderen Chanoeka te leren kennen, een joods feest dat in de kerstperiode valt.

Maar daarmee trad hij volgens sommigen wel de seculiere principes van zijn partij met de voeten. N-VA hamert er namelijk op dat er geen plaats is voor hoofddoeken en andere religieuze symbolen bij openbare diensten, zoals achter een loket. Zijn partijgenote Annick De Ridder trad die critici bij. “Geloof hoort niet thuis in het parlement. Punt.”

Freilich zelf benadrukt dat hij geen religieuze daad wilde stellen en dat het filmpje niet in het halfrond is opgenomen. Zijn fractieleider Peter De Roover verdedigt hem. “Er wordt enorm veel gemaakt van wat eigenlijk een eindejaarswens is.” (agy)