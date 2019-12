Aparte opvang voor jonge slachtoffers van mensenhandel

De jeugdhulporganisatie Minor Ndako mag aparte opvang uitbouwen voor jonge slachtoffers van mensenhandel. De Vlaamse overheid heeft daar haar principiële toekenning voor gegeven. Daardoor kan de organisatie een zestal plaatsen creëren voor meisjes die het slachtoffer zijn geworden van mensenhandel. Meestal worden die meisjes hier in de prostitutie gedwongen.

Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA) vraagt al langer om zo’n opvangplaats, en reageert tevreden. “Je kunt pas een netwerk in mensenhandel oprollen als de kinderen en jongeren er fysiek uit worden verwijderd en zich op een andere plek weer veilig en beschermd voelen. Ze moeten ondersteund worden om een gewoon leven te beginnen. Het is nodig om de samenleving tegen dergelijke netwerken te beschermen.”

“Minor Ndako is niet de enige voorziening waarvan het voorstel is goedgekeurd. Er komen overal in Vlaanderen opvangplaatsen bij”, zegt Peter Jan Bogaert, woordvoerder Jeugdhulp van het agentschap Opgroeien. “Het zal weliswaar nog minstens een jaar duren, want nu moeten al die voorzieningen op zoek naar een gepaste ruimte, en naar middelen om die aan te kopen of te bouwen.” (vbr)