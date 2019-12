Brandweer mag geen hotdogs uitdelen aan kansarmen

De burgemeester van Luik, Willy Demeyer (PS), heeft een ploeg van brandweermannen verboden om hotdogs uit te delen aan kansarmen op oudejaarsnacht. “Zo willen we stigmatisering voorkomen”, zegt Laurence Comminette, kabinetsattaché van de burgemeester. “Want door het op een openbare plaats te organiseren lopen kansarmen het risico herkend te worden door mensen die niet weten dat ze arm of dakloos zijn.”

In Luik is het verdelen van voedsel zonder toestemming op de openbare weg verboden. Daarom stelt de stad voor dat de brandweer samenwerkt met bestaande organisaties die op oudejaarsavond eten aanbieden. “Daklozen kunnen genieten van een warm gerecht zonder buiten te staan, en binnen kunnen ze ook naar de wc . Zo blijven ze anoniem.”

Het is niet de eerste keer dat de stad zulke initiatieven verbiedt. In 2016 kreeg een collectief een boete nadat het warme maaltijden had uitgedeeld op het Sint-Jacobsplein in Luik.(lto)