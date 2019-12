Sinds 1 januari kunnen ouders in Vlaanderen hun pasgeboren baby laten screenen op muco(viscidose) of taaislijmziekte. Dat is een levensbedreigende aangeboren aandoening van de longen. Op die manier is het afgelopen jaar bij twaalf baby’s muco vastgesteld, meestal nog voor ze symptomen van de ziekte hadden. Dat is belangrijk voor hun behandeling en levensverwachting.