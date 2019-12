Broers van opgesloten Belgische Amaya Coppens met dood bedreigd tijdens manifestatie in Nicaragua

Een organisatie in Nicaragua die de rechten van de mens beschermt, heeft de aanval op twee broers van de jonge Belgisch-Nicaraguaanse Amaya Coppens aan de kaak gesteld. Ze kregen te maken met een “gewelddadige mishandeling” door aanhangers van de overheid en het leger.

Volgens Cenidh werden Santiago en Diego Coppens, samen met twee vrienden, belaagd tijdens een manifestatie tegen politieke gevangenen. Die betoging vond plaats in Chinandega, in het noordwesten van het land.

Getuigen meldden dat de vier jonge mannen met de dood zijn bedreigd. Omstaanders probeerden hen te helpen maar de daders waren “gewapend” en bedreigden ook hen. De mannen werden door de aanvallers meegenomen naar een politiekantoor, waar ze de nacht hebben doorgebracht. Daarna werden ze naar hun huis begeleid door de politie, die hen vroeg om hun familieleden te vertellen dat de politie er niets mee te maken had.

Repressie

Volgens Cenidh was de aanval een “strategie voor repressie” omdat de aanvallers wisten dat het om de broers van Amaya Coppens ging. Zij is wereldwijd uitgegroeid tot “een symbool voor het verzet” in het land.

Amaya Coppens, dochter van een Belgische vader en Nicaraguaanse moeder, werd in november opgepakt en moet op 30 januari voor de rechtbank verschijnen. De 25-jarige studente geneeskunde zal samen met 15 andere opposanten terechtstaan wegens illegale wapenhandel. Coppens is een prominent figuur in de verzetsbeweging tegen president Daniel Ortega. Eerder zat ze ook al eens negen maanden in de cel.