Ex-Standardoelman krijgt late kandidaat voor goal van het jaar binnen: een winnende omhaal in 93ste minuut van titelwedstrijd

Hoe zou het nog zijn met Guillermo Ochoa, de gewezen doelman van Standard? De Mexicaanse nummer één speelde donderdagnacht met Club America de heenwedstrijd in de finale van de play-offs van de Liga MX Apertura, de eersteklasse in zijn thuisland. Tegenstander was Monterrey, onlangs nog actief op het WK voor clubs waar het pas in het slot verloor van Liverpool.

De bezoekers kwamen op slag van rust op voorsprong door een eigen doelpunt van Carlos Alberto Rodriguez Gomez, maar amper één minuut later hingen de bordjes alweer gelijk in Monterrey. Stefan Medina scoor de gelijkmaker. Snel na rust viel Club America met tien man na rood voor Francisco Sebastian Cordova.

Monterrey kon pas in de 93ste minuut profiteren. En hoe! Rogelio Funes Mori, die ook tegen Liverpool scoorde, stond plots helemaal vrij in de zestien. De 28-jarige Argentijn controleerde de bal met de borst en klopte een kansloze Ochoa met een knappe omhaal: 2-1 en voordeel Monterrey. De terugwedstrijd staat komende maandag op het programma. Wie wint, is Mexicaans kampioen.

¡Uff una obra de arte!????



En la culminación del primer capítulo de la #GranFinal, @rogelio7funes definió como auténtico crack el gol que le da la ventaja a su equipo.



Checa este ángulo EXCLUSIVO ?? del GOLAZO del delantero de #Rayados pic.twitter.com/4gWdlVGbBu — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 27, 2019

Het was overigens niet de eerste keer dat Funes Mori op deze manier een doelpunt maakte: