Man die terugkrabbelde voor aanslag in Maalbeek, stak Jordaanse piloot in brand

Osama Krayem (27), de terrorist die op 22 maart terugkrabbelde vlak voor de bomaanslag in de metro in Maalbeek en terugkeerde naar het onderduikadres in Etterbeek, blijkt in januari 2015 in Syrië deelgenomen te hebben aan de gruwelijke moord op een Jordaanse gevechtspiloot. Het filmpje van de piloot, die door gemaskerde ISIS-strijders levend ­verbrand werd in een kooi, schokte de hele wereld. Een van de gemaskerde mannen die deelnamen aan de moord, was dus Krayem. Dat vertelde hij zelf na de feiten in een Facebook-bericht aan zijn broer. Krayem bekende de feiten intussen ook. “Ik was erbij. Maar ik heb de piloot niet zelf in brand gestoken”, zegt hij.