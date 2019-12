Minstens 28 doden na doortocht tyfoon op Filipijnen

Na de doortocht van tyfoon Phanfone op de Filipijnen zijn al zeker 28 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het nationaal rampenagentschap vrijdag. Minstens twaalf mensen zijn nog vermist.

Dertien dodelijke slachtoffers vielen in de provincie Ilioilo, op 463 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Manila, waar onder meer een familie van zes meegesleurd is door overstromingen. De rest van de doden viel in acht andere provincies.

Foto: AFP

“De meeste slachtoffers werden geraakt door bomen of zijn verdronken”, aldus een woordvoerder van het rampenagentschap. Volgens het agentschap zal de dodentol nog oplopen, aangezien het even duurt vooraleer duidelijk wordt hoe erg de meer afgelegen eilanden eraan toe zijn.

Kerstdag

De tyfoon raasde over de oostelijke centrale provincies van de Filipijnen op kerstdag, met windstoten tot 200 kilometer per uur. Meer dan 58.000 mensen moesten uit voorzorg hun woningen verlaten en talrijke ferry’s en vluchten werden geannuleerd.

Ondertussen is het grootste deel van het gevaar door de tyfoon geweken, maar in het noorden van het land veroorzaakt een koudefront nog hevige regenval.

Phanfone was al de 21ste tyfoon in de Filipijnen dit jaar. De archipel werd drie weken geleden ook al getroffen door een tyfoon. De doortocht van Kammuri kostte toen aan zeventien mensen het leven. In 2013 kwamen door tyfoon Haiyan meer dan 6.300 mensen om en raakten meer dan 4 miljoen anderen ontheemd.