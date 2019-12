Aantal startende ondernemingen toegenomen in 2019

Het aantal startende ondernemingen is in 2019 gestegen. Dat zegt het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) vrijdag op basis van gegevens van handelsinformatiekantoor Trends Business Information.

Volgens het NSZ zullen er in 2019 in totaal 119.246 nieuwe ondernemingen zijn opgestart. Het gaat om de werkelijke cijfers tot en met 26 december en een extrapolatie naar de laatste drie werkdagen van het jaar. Het gaat om een stijging met 4 procent ten opzichte van 2018.

Die stijging is volledig toe te wijzen aan Vlaanderen. Daar nam het aantal starters met 8 procent toe tot 70.689, terwijl hun aantal in Wallonië stagneerde (+0,4 procent tot 27.847) en in het Brussels gewest daalde (-5,4 procent tot 14.491). De overige 6.219 ondernemingen zijn nieuw opgerichte internationale vestigingen.

Grootste stijging in Vlaams-Brabant

In Vlaanderen deed de grootste stijging zich voor in de provincie Vlaams-Brabant (+16 procent). Daarna volgen Limburg (+9 procent), Antwerpen (+7 procent), Oost-Vlaanderen (+6 procent) en West-Vlaanderen (+3 procent).

“Dat het aantal starters blijft toenemen heeft te maken met een positief ondernemersklimaat dat is ontstaan door een aantal noodzakelijke ingrepen”, zegt Christine Mattheeuws van het NSZ. Ze wijst onder meer op “het verlagen van de loonkosten, de goedkopere eerste aanwervingen of de verlaging van de sociale bijdragen van 22 naar 20,5 procent”.

Volgens Mattheeuws moeten we ondanks de stijging van het aantal starters “op onze hoede blijven”. “Het aantal stoppers is dit jaar ook met 6 procent gestegen tot 89.208. Vooral in de kleinhandel, horeca, de bouw en de dienstverlening stellen we opnieuw veel faillissementen en stopzettingen vast.”