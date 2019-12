Wat brengt 2020: meer of juist minder vacatures in Limburg?

Hasselt - Wat zijn de vooruitzichten op de Limburgse arbeidsmarkt in het nieuwe jaar dat voor de deur staat? Zal het aantal vacatures minderen, nu het economisch iets minder goed gaat? Gaat u voortaan in de Ethias Arena moeten plaatsnemen om met duizenden andere sollicitanten aan een selectieproef deel te nemen? Of zullen de kandidaten met het juiste profiel nog altijd zelf hun favoriete werkgever kunnen uitkiezen? We vroegen het aan Erik Colemonts, arbeidsmarktspecialist bij Motmans & Partners in Hasselt.

“We kunnen er niet omheen dat de neerwaartse risico’s voor de economie de afgelopen maanden zijn toegenomen”, begint Erik Colemonts. “De internationale conjunctuurvertraging, handelsconflicten, protectionistische maatregelen, de toegenomen kans op een chaotische Brexit,… het zijn allemaal bedreigingen voor onze lokale bedrijven. Ze zorgen voor onzekerheid en pessimisme, net nu de budgetten voor 2020 moeten opgemaakt worden.”

“Het aantrekken van bijkomend talent zal daardoor naar achter schuiven in de prioriteitenlijst. Dit verwachten we in een aantal sectoren, zoals de staalnijverheid en de automobielindustrie, wat doorsijpelt naar de uitzendsector. De federatie van uitzendkantoren merkt al meer dan een jaar een dalende trend op, en die zal zich allicht doorzetten in 2020. In het algemeen kunnen we dus stellen dat een vertraging van de groei voor minder vacatures zal zorgen.”

KMO

“Maar, ‘elk nadeel heb z’n voordeel’, zei Johan Cruijff ooit. Althans voor de bedrijven, want als er minder vacatures zijn, zullen er zich meer kandidaten melden voor de openstaande functies. Is de ‘war for talent’ dan voorbij? Exacte cijfermatige prognoses zijn moeilijk te maken. Toch is de globale teneur bij de arbeidsmarktspecialisten dat een dalende economie in 2020 relatief weinig invloed zal hebben op de zoektocht naar schaars talent.”

“Dat komt onder meer omdat er in Limburg vooral KMO’s gevestigd zijn, die veel minder onderhevig zijn aan internationale economische bewegingen. Vaak creëren zij juist meer jobs als het bij de grote multinationale spelers een stuk minder goed gaat. Dat is in de vorige crisisperiode duidelijk gebleken, toen hier netto meer jobs zijn bijgekomen dan er verloren gingen. Voor de komende economische dip verwachten arbeidsmarktexperten dat dit opnieuw zo zal zijn.”

Zorg

En er is nog een reden om niet meteen een paniekaanval te krijgen. “Bij de zogenaamde kennismedewerkers zal de netto-aangroei van jobs bovengemiddeld zijn”, voorspelt Erik Colemonts.

“Wanneer het economisch moeilijker wordt, zijn het immers vooral de primaire en secundaire sectoren die klappen krijgen en het personeelsbestand moeten afbouwen. De mensen die daar moeten afvloeien, zijn doorgaans niet inzetbaar in sectoren die wel nood hebben aan extra volk, met name de tertiaire (diensten) en quartaire (niet-commerciële) sector. Denk maar aan de zorg, waar door de vergrijzing altijd handen te kort zijn. En blijven.”

Lees verder: