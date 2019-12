Bestuurder rijdt in op woning in Maasmechelen

Maasmechelen - In Maasmechelen is een automobilist vrijdagochtend rond 6.30 uur tegen de gevel van een woning beland. De brandweer werd opgeroepen om de geknelde bestuurder uit de auto te helpen en de woning te stutten.

De bestuurder verloor de controle over zijn stuur en reed in op de gevel van de woning in het Monnikshof. De brandweer moest hem bevrijden. Na verzorging ter plaatse werd hij met de MUG overgebracht naar het ziekenhuis.

Bij de klap liep de buitengevel serieuze schade op waardoor er barsten ontstonden in de muren. Ondanks de schade kan het gezin in de woning blijven.

Twee uur na de aanrijding was een ploeg van de brandweerzone Oost-Limburg nog steeds ter plaatse om de gevel te stutten en te helpen met de takeling.