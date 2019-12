Auto komt in aanrijding met locomotief op overweg in Antwerpse haven: bestuurder lange tijd gekneld

Antwerpen - In het Antwerpse havengebied is vrijdagochtend een wagen in aanrijding gekomen met een locomotief op een overweg aan de Korte Wielenstraat. Dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. De bestuurder van de wagen zat na de aanrijding gekneld in zijn voertuig, maar zou er niet ernstig aan toe zijn.

De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht, maar volgens Infrabel wijst alles erop dat de overweg in kwestie goed functioneerde. “Het is een overweg met lichten en belsignalen, maar zonder slagbomen”, zegt woordvoerder Thomas Baeken. “Eigenlijk functioneert zo’n plek dan als een gewoon kruispunt met verkeerslichten.” De locomotief zou slechts aan een snelheid van 10 kilometer per uur hebben gereden.

De overweg is intussen vrijgegeven door het parket, maar er moeten nog takel- en opruimwerkzaamheden gebeuren. Het ongeval zorgt voor heel beperkte hinder voor het goederenverkeer, aangezien er voldoende omleidingsmogelijkheden zijn in het havengebied.