Europees Commissievoorzitter “zeer ongerust” over weinige tijd die nog rest om handelsakkoord te sluiten rond Brexit

Europees Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen is “zeer ongerust” over de weinige tijd die er nog rest om de onderhandelingen rond een handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk voor na de Brexit tegen eind 2020 af te ronden. Dat zegt ze in een interview met de Franse zakenkrant Les Echos dat vrijdag werd gepubliceerd.

“Ik ben zeer bezorgd over de tijd waarover we nog beschikken”, zegt Von der Leyen, die sinds december voorzitter is van Europese Commissie.

Een van de belangrijkste opdrachten van de Commissie wordt het afsluiten van een handelsdeal met het Verenigd Koninkrijk na de Brexit, die gepland is voor 31 januari.

“Het gaat niet enkel om het onderhandelen van een vrijhandelsakkoord, maar ook om talrijke andere zaken. Het lijkt dat we ons, langs beide kanten, ernstig moeten afvragen of al die onderhandelingen in zo weinig tijd mogelijk zijn”, aldus de Duitse. “Ik denk dat het redelijk is om halverwege het jaar een balans op te maken en indien nodig de overgangsperiode te verlengen.”

Uitdaging

Begin deze week gaf ook de Europese Brexitonderhandelaar Michel Barnier aan dat het een hele uitdaging wordt om tegen eind 2020 een akkoord te bereiken over de relatie met het VK na de Brexit. Hij stelde wel dat “we al het mogelijke gaan doen, zelfs al kunnen we niet alles afronden”.

De EU en Londen hebben na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU op 31 januari nog elf maanden om tot een post-Brexitakkoord te komen. Premier Boris Johnson, die na de verkiezingen van 12 december een absolute meerderheid heeft in het parlement, weigert om een uitstel van de deadline van eind 2020 te vragen. In principe kan die deadline nog met twee jaar worden uitgesteld.

Volgens Johnson blijven de voorwaarden van het vrijhandelsakkoord een heikel punt. Hij zei vorige week wel dat een “een ambitieus vrijhandelsakkoord” zal worden afgesloten, maar “zonder aanpassing aan Europese regels”.

Von der Leyen waarschuwt vrijdag dan weer dat “men de gemeenschappelijke waarden en principes moet aanvaarden als men wil profiteren van de voordelen van een eengemaakte markt en er toegang toe te hebben zonder barrières of douanerechten”.