Dit waren in 2019 de populairste voornamen voor baby’s

Olivia en Arthur waren in 2019 de populairste voornamen die ouders hun pasgeborenen gaven. Mila en Emma vervolledigen het podium bij de meisjes, Liam en Noah bij de jongens. Dat meldt Kind en Gezin.

Meisjes

Olivia was ook vorig jaar al de populairste meisjesnaam maar won dit jaar nog aan populariteit. In 2019 werden 343 meisjes geboren die de naam kregen, tegenover 326 een jaar eerder. 301 meisjes kregen de naam Mila - 14 werden Milla genoemd, met dubbele l - en 276 baby’s werden Emma genoemd.

“Voor Olivia is de ‘titel’ van populairste meisjesnaam de bekroning van een gestage opmars”, klinkt het bij Kind & Gezin. “In 2011 kwam de naam de top 30 binnen, en twee jaar later schoof Olivia door naar de top 20. In 2015 belandde ze in de top 10 (op de zesde plaats), in 2016 en 2017 in de top drie en net als in 2018 is Olivia ook in 2019 de populairste meisjesnaam.”

Jongens

Bij jongens staat de voornaam Arthur voor het eerst op de eerste plaats. 338 jongens kregen de naam dit jaar, tegen 322 in 2018. Na Arthur volgt Liam (333, vorig jaar 289 en vijfde plaats). Op de derde plaats staat Noah (319 keer gekozen (vorig jaar tweede plaats met 314 geboortes). Leon (314) en Louis (272) vervolledigen de top vijf.

De top drie van de jongens ziet er puur fonetisch anders uit. Zo staat Lucas/Lukas (272/108) ook dit jaar bovenaan, gevolgd door Victor/Viktor (221/140). Arthur (338) staat dan samen met Artuur (13), Artur (6) en Arthuur (3) op de derde plaats.

(lees verder onder het Facebookbericht)

Bekende namen

Er zijn ook ouders die de naam van bekende mensen geven aan hun kinderen. Zo werden vier jongens Archie genoemd, naar het Britse prinsje. Bij de meisjes werden 12 Elsa’s - uit Frozen - geboren, 28 Arya’s, 2 Madonna’s, 197 Ellie’s (in 2018 waren dat er 135), 9 Dua’s, 53 Ariana’s (26 in 2018) en 22 Selena’s.

Provinciale verschillen

Er zijn ook heel wat provinciale verschillen. Zo ziet de top 5 er in elke provincie anders uit. De naam Ellie veroverde enkel in West-Vlaanderen de top 5 en Adam is enkel in Antwerpen de populairste jongensnaam.