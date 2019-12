Het gekke verhaal achter het beruchte bod van Manchester City op Lionel Messi, met rol voor Moeskroen-eigenaar: “Ben je gek?”

Het is - eindelijk - even rust voor Lionel Messi. Pas op 4 januari speelt de Argentijnse ster opnieuw met ‘zijn’ FC Barcelona, de club waar hij zijn profcarrière begon en waarschijnlijk ook zal eindigen. Al dacht Manchester City daar op een bepaald moment anders over. Zij het onbedoeld.

De 32-jarige Messi zit dit seizoen alweer aan vijftien doelpunten en negen assists. Hij plaatste zich met Barça eenvoudig voor de zestiende finales van de Champions League en gaat aan de leiding in de Primera Division voor aartsrivaal Real Madrid. Komend jaar - in 2020 dus - kan de Argentijn verschillende records breken.

Zo kan Messi de voetballer met de meeste doelpunten voor één club worden. Dat record staat nu nog op naam van de Braziliaanse legende Pelé, die 643 keer scoorde voor Santos. Messi zit momenteel aan 618 doelpunten voor Barcelona. Slechts 25 te gaan dus. Nog eentje: Messi speelde al 705 keer voor Barça. Het record is momenteel nog van Xavi met 767 optredens. En als hij ook in de volgende editie van de Champions League scoort, deed hij dat zestien seizoenen na elkaar. Een evenaring van de mijlpaal van Ryan Giggs. Intussen zit Messi aan 34 trofeeën in zijn prijzenkast. Dani Alves leidt de dans met 40 voor Maxwell (37), Giggs (36) en Vitor Baia (35).

Pairoj Piempongsant op Le Canonnier. Foto: BELGA

Moeskroen-eigenaar

Messi is Barcelona, zoveel is duidelijk. Maar Manchester City had in 2008 andere plannen met de Argentijnse legende. Dat de gewezen club van Vincent Kompany - die dat jaar naar Engeland verhuisde - toen een bod deed op Messi, is al een tijdje geweten. Maar een man die er destijds bij betrokken was, heeft nu het volledige verhaal achter het beruchte bod verteld.

Garry Cook was ruim elf jaar geleden de CEO van de Citizens, een functie die hij drie jaar lang behield onder toenmalig eigenaar Thaksin Shinawatra. In een interview met The Athletic legde hij uit hoe een miscommunicatie leidde tot een bod op Messi.

“We waren in Londen voor een conference call”, aldus Cook. “Pairoj Piempongsant (destijds de rechterhand van Shinawatra en huidig eigenaar van Moeskroen, red.) kreeg het op zijn heupen. De telefoon lag op tafel en hij was in gesprek met Paul Aldridge, die in het verleden voor West Ham had gewerkt. En daar wat in de problemen was geraakt door de transfers van Carlos Tevez en Javier Mascherano, maar deel uitmaakte van de groep van Thaksin.”

“Dus stel je de scène voor”, zegt de 61-jarige Brit. “Paul met zijn Londens accent zegt: Pairoj, je moet me zeggen wat we gaan doen want we raken de controle kwijt. Waarop die tijdens een massage antwoordde: Ja, ja, ja! Zeer messy, messy, het wordt messy (vrij vertaald als: het wordt een boeltje, red.). Waarna ik, en ik zweer dit op mijn dochter, dacht dat hij bedoelde dat we Messi moesten halen. Tja, dat was de komedie van Man City op dat moment zeker?”

“Ben je gek?”

“Paul kwam nadien naar mij. Hij zei dat hij het allemaal verwarrend vond en niet goed wist wat we allemaal aan het doen waren”, herinnert Cook zich. “Ik antwoordde hem dat hij het bod moest doen en we wel zouden zien waar we landden. Een dag later kreeg ik een telefoontje van Dave Richards (de voorzitter van de Premier League, red.) met de vraag of we effectief een bod hadden gedaan van 70 miljoen pond (82 miljoen euro, red.). Ben je gek, vroeg Dave waarna hij zei dat hij Barcelona aan de lijn had gehad met de vraag of dit alles wel echt was. Ze hadden hem verteld dat ze een paar weken eerder mogelijk wel bereid waren geweest tot een akkoord.”

Robinho. Foto: AFP

Maar Manchester City was dus te laat en eigenlijk ook gewoon verkeerd, zo blijkt. Uiteindelijk haalden ze het Braziliaanse supertalent Robinho voor 43 miljoen euro weg bij Real Madrid. “De waarheid is eigenlijk dat Robinho dacht dat hij naar Chelsea ging”, lacht Cook. “Hij was namelijk onderweg van Madrid naar Londen, maar wij hebben hem in extremis op een privévlucht van ons gezet. Ik weet nog altijd niet of hij wist dat hij uiteindelijk in Manchester terecht zou komen. Hij wist enkel dat hij meer geld ging verdienen dan bij Real. We hebben de transfer vervolgens aangekondigd in ons kantoor in Londen dus Robinho was nog nooit in Manchester geweest toen hij tekende.”

Voor wat het waard is: de Braziliaan werd achttien maanden later verhuurd aan Santos en nog eens een half jaar later voor slechts 18 miljoen euro verkocht aan Milan...