79-jarige man uit Kontich die terminaal zieke vrouw ombracht is vermist

Kontich - Politie en parket hebben een opsporingsbericht verspreid voor Daniel Bordeyne uit Kontich, een 79-jarige man die sinds maandag niet meer werd gezien. Opmerkelijk: Bordeyne werd begin 2012 aangehouden voor de moord op zijn terminaal zieke vrouw, maar die zaak is intussen nog steeds niet voor de rechtbank gekomen.

De echtgenote van Bordeyne had in januari 2012 te horen gekregen dat ze door een sterk uitgezaaide kanker niet lang meer te leven had. Het koppel deed zowat alles samen en was ten einde raad. Niet lang na het verdict van de artsen bracht Bordeyne zijn vrouw om door haar de keel door te snijden. Vervolgens probeerde hij zelf uit het leven te stappen, maar buren zagen hem zwaargewond liggen en de hulpdiensten konden hem redden.

Bordeyne werd aangehouden voor moord, maar na enkele maanden kwam hij weer vrij. Hij moest in behandeling gaan in afwachting van een eventueel proces. Dat laatste leek er echter niet meer te komen. Het onderzoek zou wel zijn afgerond, maar de zaak is na bijna acht jaar nog steeds niet op weg naar assisen of een andere afhandeling. Het Antwerpse parket kon vrijdag niet meteen een exacte stand van zaken geven van het dossier.

Daniel Bordeyne is normaal gebouwd, heeft blauwe ogen en grijs haar en draagt een bril. Hij verplaatst zich met een donkerblauwe Fiat Bravo met nummerplaat 397 JU. Wie hem of zijn wagen heeft gezien of weet waar hij verblijft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op het gratis nummer 0800-30.300.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan surfen naar www.zelfmoord1813.be of bellen naar 1813.