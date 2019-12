Belg (76) overlijdt op weg naar Frankrijk om kerstaankopen te doen

Een 76-jarige Belgische man is afgelopen maandag om het leven gekomen in het Franse Villeneuve-d’Ascq. Hij zat met zijn vrouw in de wagen om kerstinkopen te gaan doen, toen hij een hartaanval kreeg. Omstanders probeerden hem nog te reanimeren, maar dat lukte niet.

Een dag voor kerstavond besloot het Belgisch echtpaar, allebei gepensioneerd, om kerstinkopen te doen over de grens. Toen ze door Villeneuve-d’Ascq reden, een dorp niet gek ver van Doornik en Kortrijk, werd de man onwel achter het stuur en kreeg hij een hartaanval.

De Française Lydia reed met haar auto achter de twee, getuigt ze in de Franse krant La voix du nord. “Toen ik zag dat de wagen stopte, ben ik meteen gestopt”, zegt ze. “Toen zag ik dat het niet goed ging met de bestuurder. Enkele jongeren hebben zich samen met mij over hem ontfermd. We hebben tegen hem gepraat en gevraagd om vol te houden. We hoorden dat hij nog ademde, terwijl zijn vrouw huilde en ons bedankte om hem te helpen.”

Een andere vrouw deed pogingen om de man te reanimeren, maar dat hielp niet. Hij overleed even later. “We hebben gedaan wat we konden en zijn er voor zijn echtgenote geweest. Ik heb haar hand heel de tijd vastgehouden.”