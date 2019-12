Kerstavond met dodelijke afloop: man krijgt tijdens trektocht 61 meter hoge boom over zich heen

Een man van 28 jaar is om het leven gekomen op kerstavond toen hij tijdens een wandeling in Californië een 61 meter hoge boom op zich kreeg. “Het is uiterst zeldzaam dat zoiets gebeurt”, zegt een woordvoerder van het park waarin de boom stond.

Subhradeep Dutta (28) uit het Amerikaanse Edina, Minnesota, maakte op kerstavond met twee anderen een wandeling door het nationale park Muir Woods in Californië toen het noodlot toesloeg. Dat park is bekend voor de torenhoge bomen die er staan, wat het een zeer geliefde plaats is voor natuurliefhebbers om lange trektochten te maken.

Voor Dutta werd het zijn laatste tocht. Hij kreeg de 1,2 meter dikke stam van een 61 meter hoge boom op zich en was op slag dood. Een vrouw werd geraakt door de takken en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar zou er niet te erg aan toe zijn. De derde man kon op tijd wegspringen.

De boom, een sequoia, viel wellicht als gevolg van de sneeuwstormen die de voorbije twee weken lelijk huisgehouden hebben in het park. “Dit is heel zeldzaam”, zegt een woordvoerder van het park in Amerikaanse media. “Het gaat om een geïsoleerd geval dat wellicht veroorzaakt is door de natte grond als gevolg van de sneeuwstormen.”