Politie waarschuwt dat zakkenrollers zich niet meer beperken tot grootsteden: laat je niet knuffelen door onbekenden en klem je handtas onder je arm

Winkelstraten vol cadeautjesjagers, lange rijen wachtenden aan de pashokjes en aan de kassa’s en een gezellige drukte op de kerstmarkten. December is ook voor zakkenrollers een feestmaand, zo waarschuwt de Brusselse politie. Vorig jaar in december werden in ons land gemiddeld negentig feiten per dag gemeld. Dit jaar is dat niet anders. En ze gebruiken ook altijd andere trucjes om mensen af te leiden en te bestelen.

“Zakkenrollers voelen zich op hun best in overvolle treinen, trams en bussen, in drukbezochte winkelcentra en op kerstmarkten waar het krioelt van het volk. En het liefst hebben ze dat het koud is, want dan dragen we meer kleren en voelen we nog minder dat ze stiekem in onze zakken of handtassen zitten”, klinkt het bij de Brusselse politie waar ze een gespecialiseerd team hebben dat het hele jaar door jacht maakt op zakkenrollers.

Zij raden iedereen aan om extra alert te zijn tijdens deze drukke eindejaarsperiode. Want cijfers van de voorgaande jaren bewijzen het: december is een absolute topmaand.

Vorig jaar werden in de laatste maand van het jaar alleen 2.837 feiten van zakkenrollen geregistreerd, meer dan het jaar voordien. En ook nu loopt de teller aardig op, al is het te vroeg voor precieze cijfers.

Opgelet voor zakkenrollers: nuttige tips voor je vertrekt. De kerst- en eindejaarsperiode, compleet met alle feestelijke gebeurtenissen en sfeervol verlichte toeristische trekpleisters, is zeer geliefd bij zakkenrollers. Zij voelen zich immers op ... https://t.co/qVU0DI1CWu pic.twitter.com/ozmFYeaQx7 — Secunews asbl-vzw (@secunews_asbl) December 25, 2019

De politie stuurt daarom overal extra manschappen de straat op. In steden, maar ook in kleinere gemeenten. Want daders beperken zich al niet meer tot grootsteden met drukke winkelstraten. Ze zijn ook bij u om de hoek actief. Ze slaan er hun slag, stappen in de auto en rijden drie dorpen verder om daar een volgend slachtoffer te maken.

Laat niets in pashokje achter

Loop niet te opvallend te koop met waardevolle spullen.

Wees extra voorzichtig wanneer onbekenden u zonder reden aanspreken op straat. “Of meer nog, wanneer ze je een knuffel proberen te geven om je een gelukkig nieuwjaar te wensen, bijvoorbeeld. Want meestal is dat niet zo onschuldig als het lijkt en zijn ze enkel uit op je juwelen. Ze zijn daar zo handig in dat ze in een handomdraai en zonder dat je het voelt je ketting stelen of je portefeuille uit je zak nemen”, zegt een speurder van de Brusselse politie.

Hou ook je handtas in de gaten, zeker in de drukte aan de kassa’s of aan pashokjes. “Iedereen kent dat wel, je past een broek of een trui maar het is niet de juiste maat. Dus loop je snel naar het rek om een maatje groter of kleiner te halen. Intussen blijven al je persoonlijke spullen achter in het pashokje. Ook al duurt het maar een minuutje of zelfs minder, het is voor geoefende dieven die op de loer liggen genoeg om hun slag te slaan.”

Zo gaan knuffeldieven te werk. Foto: federale politie

Neem zo weinig mogelijk cash mee

Secunews van de FOD Binnenlandse Zaken roept iedereen op om zo weinig mogelijk cash geld mee te nemen als hij/zij gaat winkelen. “Gebruik beter een betaalkaart”, zegt hoofdcommissaris Christian Arnauld. Met zijn jarenlange ervaring geeft hij volgende tips: