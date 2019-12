Vlaamse regering geeft dierenasielen 3.000 euro

Elk erkend Vlaams dierenasiel krijgt 3.000 euro van de Vlaams overheid als het voor 30 april 2020 de dieren die geadopteerd kunnen worden aanbiedt via www.adopteereendier.be én gebruikmaakt van het beheerprogramma Animal Shelter. “We geven dierenasielen een financieel steuntje in de rug én we zorgen ervoor dat alle asieldieren uit heel Vlaanderen samenkomen op één website”, zegt Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA).