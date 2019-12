Aannemer verliest plannen voor nieuw hoofdkwartier van bekendste geheime dienst ter wereld: “Die plannen zijn goud waard voor buitenlandse spionnen”

De bekendste geheime dienst ter wereld heeft de aannemer ontslagen die de grondige renovatie van haar hoofdkwartier zou gaan uitvoeren. De aanleiding daarvoor was dat de meer dan 100 pagina’s tellende bouwplannen van het gebouw van de Britse geheime dienst in Londen plots verdwenen zijn. Die kunnen van onschatbare waarde zijn voor criminelen.

De Britse geheime dienst, ook wel MI6 genoemd, heeft een van de bekendste hoofdkwartieren ter wereld. Het gebouw in Vauxhall Cross in het zuiden van Londen was al in meerdere films van James Bond, zoals Skyfall en Sceptre, te zien. Maar zoals dat gaat bij een geheime dienst, wist niemand hoe het gebouw er binnenin uitziet.

Daar komt nu mogelijk verandering in. De aannemer die binnenkort de renovatie van het gebouw voor zijn rekening zou gaan nemen, Balfour Beatty, is de bouwplannen kwijt. De bundel met meer dan 100 documenten, waarin het uiterlijk en de veiligheidsmaatregelen uitvoerig beschreven en getekend staan, is spoorloos verdwenen.

Geheime kamer

“Dergelijke gevoelige documenten verliezen is enorm onverantwoordelijk”, zegt een bron van The Sun. “In die plannen stond hoe het gebouw eruitzag, maar ook specifiek waar er alarmen, camera’s en andere veiligheidsmaatregelen hangen. Die informatie kan van goudwaarde zijn voor buitenlandse spionnen en terroristen.” Het miljoenencontract werd dan ook meteen beëindigd.

De plannen werden naar verluidt bewaard in een geheime kamer in het gebouw, waar slechts enkele mensen toegang toe hadden. Toen de verdwijning van de plannen ontdekt werd, werd het hele gebouw hermetisch afgesloten. Een deel van de papieren werd intussen elders in het gebouw teruggevonden, maar het grootste deel blijft onvindbaar.