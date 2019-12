Auto belandt onder locomotief: bestuurder gekneld

ANTWERPEN - In de Korte Wielenstraat in het havengebied is vrijdagochtend een auto onder een locomotief beland. De bestuurder van de wagen zat gekneld en moest worden bevrijd door de brandweer.

Het gaat om een locomotief die stapvoets reed op een goederenlijn die de Korte Wielenstraat kruist. Mogelijk zag de bestuurder van een Fiat 500 niet dat de lichten op rood stonden. Infrabel bevestigt in ieder geval dat de overweg correct werkte en dat de lichten op rood stonden en het belsignaal luidde.

Het kwam tot een aanrijding en de bestuurder kwam gekneld te zitten in de auto. Niemand zou ernstig gewond zijn geraakt. De spoorweg- en scheepvaartpolitie kwamen ter plaatse, respectievelijk om vaststellingen te doen en om het verkeer te regelen.

De straat was in beide richtingen een tijdlang versperd, maar ondertussen is de auto getakeld en kan de locomotief op eigen kracht wegrijden.

“Omdat het om een goederenlijn gaat, was er geen gevolgen voor het personenvervoer op het spoor. De goederenbundel ‘Far West’ was een tijdlang niet bereikbaar maar ook die problemen zouden nu snel van de baan zijn.

