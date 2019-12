Blokker gaat toekomst van Belgische winkels volgende maand “evalueren”

De Nederlandse winkelketen Blokker gaat de zaken in België volgende maand evalueren. Dat zegt topman Michiel Witteveen in een interview met de krant De Telegraaf. In Nederland gaan de zaken wel goed: er zullen geen winkels verdwijnen en de CEO verwacht tegen eind 2021 opnieuw een winstgevend bedrijf te hebben.

Witteveen nam Blokker in april van dit jaar over. De winkelketen was in 2018 nog zwaar verlieslatend, door de concurrentie van webwinkels en de opkomst van budgetketens als Action. Het verlies liep vorig jaar op tot “een paar honderd miljoen euro”, zegt de topman nu. Er werd fors gesnoeid in het aantal winkels en het aantal banen, ook in ons land.

Over de cijfers voor 2019 laat Witteveen zich niet uit, maar de jongste maanden zouden de zaken “significant” beter gaan dan begroot, niet zozeer in omzet maar wel in winstmarge. “We doen er promotie en verkopen meer producten van het eigen label, waar een hogere marge op zit”, legt hij uit.

Blokker telt nog 128 winkels in België en Luxemburg, goed voor 670 medewerkers. Bij de overname kondigde Witteveen aan dat er investeringsplannen waren voor ons land, al gaf hij geen garanties voor de toekomst. Volgende maand staat er “een evaluatie” gepland.