Paul Van Himst vertelt het verhaal achter zijn geweigerde transfer naar Real Madrid: “Het was toen geen grote stap hogerop”

Exact zestig jaar geleden - op 27 december 1959 - kreeg de zestienjarige Paul Van Himst voor de eerste keer zijn kans bij Anderlecht. De geboorte van een Belgische legende dus, die destijds zelfs naar Real Madrid kon maar weigerde. “Toen kon je nog een echte clubman worden”, zegt hij in La Capitale.

Acht titels plus vier bekers als speler en één titel plus één UEFA Cup als trainer. Dat staat op het Anderlecht-palmares van Van Himst, die nog gelooft in de kansen op Play-off 1 van het paars-wit van dit seizoen. “Bij momenten voetbalt Anderlecht wel, maar ze hebben een spits nodig die de bal opeist. Nu speelden we al zes keer 0-0. Dan mis je toch iets essentieels: doelpunten. Als Kompany en Chadli fit blijven, komt er hopelijk wat meer stabiliteit”, klonk het onlangs in onze krant.

De piepjonge Van Himst leidde Anderlecht in de jaren zestig naar de absolute top. In september 1962 maakte hij zijn eerste Europese doelpunt. “Ja, tegen het grote Real Madrid. De winnaar van de vijf eerste edities van Europa Cup I. We speelden 3-3 in Madrid en wonnen op de Heizel met 1-0 dankzij Jef Jurion. Daarna versloegen we Sofia, maar dan gingen we eruit tegen Dundee. We speelden goed voetbal en versloegen de grootsten, maar het ontbrak ons soms aan mentaliteit.”

De grootsten, die kwamen wat later aankloppen bij Anderlecht voor Van Himst. Maar die wees een transfer naar Real Madrid af. “Ik heb daar geen spijt van”, klinkt het. “Andras Beres, die Anderlecht getraind heeft, was bevriend met Ferenc Puskas. Het Real van Alfredo Di Stefano was ouder aan het worden en dus was er een verjongingsproces aan de gang. Maar een transfer naar Real stond op dat moment niet gelijk aan één naar een veel grotere club. Real was minder dominant en we wonnen veel prijzen met Anderlecht. Ik was ook te gehecht aan mijn familie en mijn land om mijn leven om te gooien op dat moment. Bovendien waren de bedragen niet zo groot als nu. Er was geen sprake van 200.000 euro per maand of van het vervijfvoudigen van mijn salaris bij Anderlecht. Als deze kans zich vandaag had voorgedaan, had ik niet geweigerd. Maar vroeger was er veel minder geld in het voetbal en dus was het mogelijk om een clubman te worden.”