Vrouw gedood door krokodil in Indonesië

In Indonesië is een vrouw gedood door een krokodil. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten vrijdag gemeld. Een tweede vrouw werd na een andere aanval door een krokodil als vermist opgegeven.

De twee incidenten vonden donderdag en vrijdag plaats in twee naburige rivieren in het departement Noord-Konawe, in het zuiden van het eiland Celebes. Het eerste slachtoffer werd donderdagavond aangevallen door een krokodil toen ze samen met haar dochter kleren aan het wassen was in de rivier. Haar lichaam werd een tweetal kilometer verder aangetroffen. Het slachtoffer van de tweede aanval op vrijdag wordt nog gezocht.

Dit jaar zijn al minstens vier mensen omgekomen door krokodillenaanvallen in de regio, meldt het rampenagentschap.