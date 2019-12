Gezin wordt van de weg geduwd bij aanrijding: vader bezweken aan verwondingen

Ardooie - Een bestuurder is donderdagnacht overleden na een zwaar ongeval op de E403 in Ardooie. De man viel tien meter naar beneden met z’n wagen nadat hij geraakt was door een andere auto. De man zat met zijn vriendin en zoon in de auto. Zij raakten lichtgewond.

Een bestuurder werd donderdagavond aangetikt door een andere automobilist nadat die de controle over zijn stuur had verloren door aquaplaning. Daardoor viel de bestuurder tien meter naar beneden met z’n wagen. Bij hem zaten zijn vriendin en zoon. De zoon kon eigenhandig uit het wrak geraken en de vriendin was lichtgewond. De vader werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis en is ondertussen overleden aan zijn verwondingen.