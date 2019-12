Eerste Russische hypersonische raketten operationeel: “Met 33.000 kilometer per uur praktisch onoverwinnelijk”

Het Russische leger heeft zijn eerste regiment met hypersonische raketten operationeel verklaard. Het gaat om het Avangard-systeem, een van de nieuwste wapens die Moskou heeft ontwikkeld. President Vladimir Poetin heeft het tuig al eerder geprezen als “praktisch onoverwinnelijk”.

De minister van Defensie Sergej Sjojgoe bracht Poetin op de hoogte van de indienstname van de strategische hypersonische raketten, zo maakte het ministerie van Defensie bekend aan de Russische persagentschappen. In december vorig jaar had het Russisch leger al bekendgemaakt dat het eerste regiment Avangard-raketten in de regio van Orenburg, in het Oeral-gebergte, zal worden ontplooid.

Rakettenschild

Volgens Moskou haalt de raket een snelheid van Mach 20 tot 27 (of 27 keer de snelheid van het geluid en meer dan 33.000 kilometer per uur). Volgens Poetin kan het wapen ook van richting en hoogte veranderen, en is het zo “praktisch onoverwinnelijk”.

Rusland verzekert dat het wapentype in staat is eender welk bestaand rakettenschild te doorbreken.