Waarom Gent een LEZ invoert: “Hoe meer we leren over roet, hoe meer we ons zorgen maken”

Gent -

De Gentse klimaatschepen Tine Heyse (Groen) verdedigt de beslissing om op 1 januari een lage-emissiezone in te voeren in het centrum van de stad. “Voor sommige mensen is dit zeer drastisch. Maar alle wetenschappers zijn het erover eens dat minder dieselauto’s een belangrijke maatregel is. Hoe meer we leren over roetdeeltjes, hoe meer zorgen we ons erover maken.”