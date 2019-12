Actieradius te beperkt: Gentse politie past voor elektrische voertuigen

Gent - De Gentse politie kocht dit jaar geen elektrische voertuigen aan. De actieradius is te beperkt om de voertuigen langdurig in te zetten, vindt de politie. In andere Oost-Vlaamse steden, zoals in Aalter en Deinze, rijden wel al elektrische politievoertuigen rond. De politie bestelde wel acht hybride voertuigen om Gent, waar vanaf volgende week een lage-emissiezone van kracht is, binnen te rijden.

De Gentse politie onderzocht het voorbije jaar of het mogelijk is elektrische voertuigen in te zetten om haar wagenpark te vergroenen. Van de 225 voertuigen rijdt 92 procent nog steeds op diesel (133 voertuigen) en benzine (76 voertuigen).

“Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat het niet haalbaar is om elektrische voertuigen in te zetten, gelet op de beperkte actieradius”, zegt de Gentse politie. De voertuigen worden te intensief gebruikt waardoor er onvoldoende tijd beschikbaar is om ze op te laden.

Shiften

“Er wordt in verschillende shiften gewerkt. In het weekend en ‘s avonds worden geregeld verkeersacties uitgevoerd. Wanneer een volledig elektrisch voertuig wordt ingezet in een vroege dienst, kan het bij de wissel van de ploegen niet meer worden ingezet voor een late shift aangezien het aan de stekker moet.”

Nochtans worden in heel wat andere Vlaamse politiezones wel al elektrische voertuigen ingezet. In 2018 was politiezone Zaventem de eerste om twee Tesla’s aan te kopen en ook de i3 van BMW is een populair elektrisch voertuig bij de lokale politiezones. De hogere aankoopprijs verdient zich terug door lagere brandstof- en onderhoudskosten. Bovendien zijn de geruisloze voertuigen geschikt om dieven te betrappen en kunnen ze sneller optrekken tijdens achtervolgingen.

Wapenkoffer

De Gentse “flikken” hebben het voorbije jaar wel acht hybride voertuigen besteld en beschikken over veertien voertuigen die rijden op CNG. Al is ook die laatste keuze niet altijd een oplossing. “Vaak is het vermogen van de motor van de CNG-voertuigen onvoldoende groot. De meeste operationele voertuigen dienen vier à vijfzitters te zijn die ook over een koffer moeten beschikken met genoeg volume om politiemateriaal in op te bergen”, klinkt het.

Naast kogelwerende vesten en een collectief wapen in een wapenkoffer moeten ook elektrische toepassingen van stroom worden voorzien. Het gaat dan om verkeersbakens, lichttoortsen, alcoholanalysetoestellen en verkeerskegels.

Prioritaire voertuigen krijgen een vrijstelling voor de Gentse lage-emissiezone die volgende week start, maar de politie geeft aan “maximaal aan de normen van de lage-emissiezone te willen voldoen en de komende jaren een inspanning te leveren om voertuigen te vervangen”.