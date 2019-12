Donald Trump reageert op geschrapte scène uit Home Alone 2 en viseert Canadese premier

Er is behoorlijk wat ophef ontstaan over een nieuwe versie van Home Alone 2 in Canada. Zender CBC schrapte de passage van huidig Amerikaans president Donald Trump. Die laatste reageert nu: “Justin Trudeau zal niet blij zijn.”

Trump lachte zelf al met het schrappen van zijn cameo in Home Alone 2: Lost in New York. Op Twitter schreef hij: “De film zal nooit meer hetzelfde zijn (grapje).” In de film uit 1992 ontmoet hoofdpersonage Kevin de huidige president - toen nog fulltime ondernemer. Hij vraagt de weg naar de lobby van het Plaza Hotel, een gebouw dat Trump toen net gekocht had. “Net om het hoekje antwoordt die laatste.”

Twee gezichten

Die scène werd onlangs geschrapt door de Canadese zender CBC, om “een commerciële break mogelijk te maken”. Maar nu grijpt Trump dat feit aan om opnieuw uit te halen naar Justin Trudeau, de Canadese president: “Ik denk dat Justin T. er niet dol op is dat ik hem laat betalen voor de NAVO of voor handel”, tweette hij.

Trump noemde Trudeau opnieuw een man met twee gezichten. Dat deed hij voor het eerst toen de Canadese premier gefilmd werd terwijl met andere wereldleiders op de NAVO-top aan het lachen was met Trump. Toevallig of niet lijkt het verwijt ook een verwijzing naar het blackface-schandaal: onlangs doken foto’s op van de Canadese eerste minister met zwart geschminkt gezicht.

I guess Justin T doesn’t much like my making him pay up on NATO or Trade! https://t.co/sndS7YvIGR — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019

bekijk ook

Zo klinkt Donald Trump als punkrocker: “I want nothing! I want nothing!”

Trump blundert tijdens gesprek met vrouwelijke astronauten, en die laten dat niet zomaar passeren