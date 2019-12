Vrouw steelt bruidsboeket hardhandig van gaste die bloemen vangt: “Waarom is ze zo trots?”

Het traditionele ‘gooien met het bruidsboeket’ op een trouwfeest kan chaotische taferelen opleveren. Menig vrijgezel wil namelijk de volgende zijn die trouwt, zoals het bijgeloof luidt. Maar deze vrouw ging wel erg hardhandig te werk om het boeket te veroveren van de vrouw die de bloemen eigenlijk had gevangen. De beelden van de “onuitstaanbare” vrouw werden gedeeld op sociale nieuwswebsite Reddit, waar het reacties regende. “Waarom is ze zo trots”, schrijft iemand. “Om de volgende te zijn die trouwt, moet je toch over enkele kwaliteiten beschikken die deze feeks niet heeft.”