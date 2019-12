Spoorstaking Frankrijk: volgende week rijdt slechts helft hogesnelheidstreinen

Het openbaar vervoer in Frankrijk blijft hinder ondervinden van een staking die al 23 dagen duurt. De vakbonden houden het nu al langer vol dan in 1995. Toen werd 22 dagen geprotesteerd tegen pensioenhervorming van toenmalig premier Alain Juppé, die uiteindelijk zijn plannen introk.

De Franse spoorwegmaatschappij SNCF verwacht dat tussen 45 en 50 procent van de hogesnelheidstreinen begin volgende week zal rijden. Op Nieuwjaar zou het maar om 35 procent gaan. Het aantal stakers is wel afgenomen tegenover het begin van de staking. Donderdag legde 39 procent van de treinbestuurders het werk neer, en 22 procent van de controleurs. In het begin was dat nog 86 en 73 procent.