Thaise reddingswerker sterft aan infectie nadat hij jaar geleden voetballertjes uit grot haalde

Een Thaise reddingswerker die vorige zomer meehielp met de reddingsoperatie van twaalf voetballertjes in een grot, is overleden aan een bloedinfectie die hij toen opliep. Dat meldt de Thaise marine.

De jongens waren in de zomer van 2018 vast komen te zitten in een grot in Noord-Thailand. Samen met hun coach zaten de spelers van de Wild Bors vast in de Tham Luanggrotten omdat het zwaar geregend had en delen van de grot overstroomd waren. De twaalf zaten alles samen zo’n 17 dagen vast.

Een grote reddingsoperatie werd opgezet, ook met steun van een Belgische duiker. Tijdens die actie heeft één van de reddingswerkers een bloedinfectie opgelopen. De man, Beiret Bureerak, werd al meer dan een jaar behandeld, maar dat kon helaas niet meer baten.

Foto: AFP