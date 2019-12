Uitspraak van supporters ‘Je bent een nazi’ komt Rayo Vallecano duur te staan

De Spaanse tweedeklasser Rayo Vallecano krijgt een boete van 18.000 euro. Dat heeft de Spaanse voetbalbond (RFEF) beslist, nadat enkele supporters van de club de Oekraïner Roman Zozulya uitscholden voor nazi.

LEES OOK. Duel tussen Rayo Vallecano en Albacete gestaakt na spreekkoren

Op 15 december werd de wedstrijd tussen Rayo Vallecano en Albacete, de club van Zozulya, bij de rust gestaakt wegens spreekkoren uit het publiek. De tweede helft moet volgens de RFEF achter gesloten deuren afgewerkt worden. Rayo Vallecano moet verder twee bijkomende matchen de tribune vanwaar de spreekkoren kwamen gesloten houden.

Zozulya maakte eerder kennis met de harde kern van de Madrileense buurtclub die als links bekend staat. Bij zijn enige training bij Rayo, dat hem wilde huren van Real Betis, in 2017 beschuldigden de fans van de club hem ervan dat hij een rechtse extremist zou zijn. Zozulya, die dat altijd heeft ontkend, keerde meteen terug naar Betis en stapte later dat jaar over naar Albacete.