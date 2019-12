Straf: KV Mechelen haalt 5 miljoen euro op via de eigen fans

KV Mechelen verzamelde 5 miljoen euro via obligaties waarop supporters konden intekenen. Het geld zal gebruikt worden om een nieuwe tribune en oefencomplex uit te bouwen.

Via de obligaties konden supporters mee investeren in de toekomst van de club. Die werden nu op 27 december afgesloten en de verhoopte 5 miljoen euro werd dan behaald. De laatste schijf kwam samen met de wedstrijd op Moeskroen binnen, een mooi einde van de heenronde voor Malinwa dus. “Dit is een geweldig resultaat”, reageert algemeen directeur Frank Lagast.”We haalden nog meer op dan bij de vorige obligatie.”

Ook hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx is tevreden: “2019 gaat als een ‘grand cru’ jaar bijblijven, een jaar vol emotie met ongekende hoogtes maar ook bange momenten. Je voelt sterk dat iedereen met een geelrood hart nu een nieuwe stap vooruit wil zetten. Dat de obligatie op maximaal bedrag afsluit is hierbij een belangrijk signaal. Dank aan alle investeerders voor het vertrouwen. In 2020 gaan we op het elan van dit jaar verder bouwen.”

Ook voor professionele investeerders is er nog de mogelijkheid om via obligaties geld te pompen in KV Mechelen. Die blijven nog even open staan.