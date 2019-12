Grote Duracell-batterijen op rotonde Aarschotse ring belemmeren zicht en moeten weg

Aarschot - De grote Duracell-batterijen die als kunstwerk pronken op een rotonde van de Aarschotse ring, zullen er worden weggehaald. Dat kadert in de werken die het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vanaf maart 2020 uitvoert tussen de rotonde ter hoogte van de Aarschotsesteenweg richting Betekom en het kruispunt met de Liersesteenweg.

De zes grote en meer dan zes meter hoge Duracell-batterijen verwijzen naar de aanwezigheid van het bedrijf Duracell Batteries in de vlakbijgelegen Nijverheidslaan. Ze werden indertijd ook gefinancierd door dit bedrijf.

LEES OOK: Verkeerschaos dreigt door werken R25 (+)

Volgens Gerry Vranken (Open Vld), de Aarschotse schepen voor openbare werken, wil het AWV de batterijen weg om de zichtbaarheid te vergroten.

De werken zijn opgedeeld in drie fasen waarvan de eerste betrekking heeft op de herinrichting van de rotonde en het stuk ringweg tot aan de Nijverheidslaan. De rotonde krijgt niet alleen een nieuwe betonlaag, de situatie wordt ook veiliger gemaakt voor fietsers. Deze werken zullen acht maanden duren. Ondanks het feit dat het doorgaand verkeer in deze omgeving in beide richtingen kan blijven rijden, verwacht het Agentschap aanzienlijke hinder voor het verkeer.