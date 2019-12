Eerst nog kerstkaartjes rondgebracht, dan van aardbol verdwenen: buren maken zich zorgen om 79-jarige die in 2012 zijn zieke vrouw doodde

Kontich -

Samen uit het leven stappen, dat was in januari 2012 het plan van Daniel Bordeyne (79) en zijn ongeneeslijk ziek verklaarde vrouw Lucienne Verschaeve (71). Zij stierf, hij overleefde op het nippertje en riskeerde een jarenlange celstraf. Net voor Kerstmis reed de bejaarde man weg in Kontich, sindsdien is hij spoorloos. “We vrezen dat hij naar het water is gereden.” Wist hij niet dat zijn strafdossier “on hold” stond en dat er helemaal geen assisenproces meer zou volgen?