Jongeren gooien voetzoekers naar wachtende busreizigers: “Weinig aan te doen, pakkans is klein”

Gent - De Gentse politie kreeg donderdagavond verschillende telefoontjes over een groep jongeren die met luide voetzoekers busreizigers bekogelden aan de Zuid. De politie kan weinig doen. “De pakkans is klein.”

Het is vaste prik elke kerstvakantie: jongeren die dagen- en nachten lang luide voetzoekers laten knallen of vuurpijlen afschieten in Gent. Ook dit jaar krijgt de politie opnieuw boze telefoontjes.

Donderdagavond liepen verschillende meldingen binnen omdat een groep jongeren aan de ingang van de oude stadsbibliotheek aan de Zuid voetzoekers liet afgaan. Ze gooiden die ook naar busreizigers die stonden te wachten aan de bushaltes.

“Kwajongensstreken”, zegt politiewoordvoerder Bart De Cocker. “De voetzoekers zijn een typisch fenomeen tijdens de feestdagen. Maar donderdagnamiddag en -avond was er wel een piek aan meldingen.”

De politie zegt dat ze weinig kan doen. “De pakkans is klein. Als er een melding binnenkomt, sturen we patrouilles ter plekke. Maar de daders zijn vaak al verdwenen. Is er schade, dan stellen we wel een proces-verbaal op.”

Voetzoekers laten ontploffen mag niet in Gent, ook niet op oudejaarsavond. In theorie kan je er een GAS-boete van 350 euro voor krijgen. Minderjarigen kunnen tegen 175 euro of een begeleidingstraject aankijken. Maar in de praktijk worden die boetes bijna nooit uitgeschreven.

Vuurwerk

Ook de verkoop van illegaal vuurwerk is een jaarlijks terugkerend fenomeen. De Gentse politie controleerde vorig weekend samen met de FOD Economie de vergunde vuurwerkverkopers in de stad. “Daarbij werd geen enkele overtreding vastgesteld. Alle gecontroleerde handelaars waren in orde”, klinkt het.

Het afsteken van vuurwerk is in Gent enkel nog toegelaten in de nacht van 31 december op 1 januari, tussen middernacht en 1 uur. Voetzoekers, bommetjes en wensballonnen zijn verboden – ook tijdens oudejaarsnacht.