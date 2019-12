Hoe duidelijk kan het zijn? Empoli ziet zich een 100% geldig doelpunt door de neus geboord

In de Italiaanse Serie B klinkt de vraag om een VAR of doellijntechnologie steeds luider en luider. Empoli-speler Ricci zag samen met het hele stadion dat zijn poging duidelijk over de lijn stuiterde, maar de scheidsrechter gaf geen krimp.

Het was extra pijnlijk voor Empoli dat de wedstrijd slechts op 1-0 eindigde. Als scheidsrechter Pezzuto iets beter had opgelet, had Empoli dus altijd een gelijkspel verdiend op het veld van Cosenza.

Cosenza staat 17e in de Italiaanse tweede klasse, Empoli staat enkele plekken hoger op de 13e plek.