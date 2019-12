Vakbond plant eindejaarsstaking bij Germanwings

De vakbond Ufo heeft het cabinepersoneel opgeroepen tot een driedaagse staking bij Germanwings, de lagekostendochter van Lufthansa. De staking start maandag en zal duren tot Nieuwjaar.

In november was er ook al een staking van twee dagen, waarbij Lufthansa 1.500 vluchten moest schrappen. Het sociaal conflict is daarna blijven hangen. Eerder deze week zei Ufo al dat bemiddelaars geen vooruitgang hadden geboekt in het vinden van een oplossing.

Germanwings zet een dertigtal vliegtuigen in voor het Eurowings-merk, maar zal in de toekomst samengevoegd worden met de operaties van Eurowings. Volgens de vakbond geeft het management de werknemers geen duidelijke perspectieven voor de toekomst van die activiteit.