Bel-20 heeft fantastisch decennium achter de rug, maar welke aandelen leverden de meeste winst op?

Deze week brak de Nasdaq Composite, de index van de Amerikaanse technologiebeurs, voor het eerst door de grens van 9.000 punten en tekende zo voor een klim met 46 procent in één jaar tijd. En dichter bij huis sloopte ook de Bel-20 een symbolische grens. “Het was niet alleen een prima beursjaar, ook het hele decennium mocht er best zijn”, zegt Tom Simonts van KBC.